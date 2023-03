Dennis of Jan: Wie o wie zet dit jaar alle klokken in de winkel een uur vooruit?

Ook bij Klaren Klokken in Vogelenzang kijken ze uit naar de zomertijd die vannacht ingaat. Een uurtje langer licht 's avonds is van harte welkom. Maar met 850 klokken in de winkel is het flink aanpezen om alle exemplaren een uur vooruit te zetten. Eén van de twee broers Jan of Dennis Klaren moet de vrijdag vóór de zomer- of wintertijd ingaat, aan de bak. De vraag is dus: wie van de twee draait er dit keer voor op?