Emotionele uitwedstrijd voor moeder Ajax-speelster Keijzer: "Dat ik hier ben is een wonder"

Ook voor de ouders van Kay-Lee de Sanders is het een speciale dag. Ze blikken naast de London Eye kort terug op de jeugd van hun dochter en welke rol Ajax al jaren speelt. "Van jongs af aan is alles altijd Ajax voor haar. Ajax-pyjama, Ajax-tandenborstel, Ajax-slaapkamer", vertelt moeder Ellen. "Maar nog steeds is alles Ajax voor haar. Dit is echt haar droom die uitkomt", vult vader Remyo aan.

Ze zijn er altijd bij en reizen hun dochter met veel plezier achterna. Dat is heel speciaal, zegt Kay-Lee na de wedstrijd. "Al vanaf ik klein ben zijn ze er overal bij. Ik hoop later iets te kunnen teruggeven."

Genieten

Sonja: "We beseffen dat het leven kort is. Pluk de dag en geniet ervan. En zeker van dit soort wedstrijden in Londen, bij Chelsea. Hoe vet is dat."

De Ajacieden op het veld hebben de meegereisde families in ieder geval één keer kunnen laten juichen. De wedstrijd op Stamford Bridge eindigde in 1-1, waarbij moet worden gezegd dat Ajax absoluut niet kansloos was om te winnen. Het succesvolle Champions League avontuur zit er daarom nu op, maar na afloop was er weinig ruimte voor grote teleurstelling.

Naast de dankbaarheid dat haar familie weer is meegereisd, is De Sanders vooral trots na de wedstrijd. "Toen ik werd gewisseld zat ik daar en toen merkte ik dat ik een beetje waterige oog kreeg, omdat het besef kwam dat niet meer ging lukken", geeft ze aan. "Maar ook vooral het besef dat het zo'n mooi avontuur was. Het is klaar, maar we mogen zo trots zijn."