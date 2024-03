Pas op voor overstekend wild: zomertijd vergroot kans op aanrijdingen

Een uurtje eerder uit bed zorgt bij mensen al voor irritatie, maar voor veel dieren betekent het een pijnlijke dood. Dat zit zo: wanneer wij slapen, steken de dieren de weg over, op zoek naar voedsel. Reeën en damherten weten bijvoorbeeld inmiddels precies wanneer het te druk en gevaarlijk wordt op de weg om over te steken.

De pineut

Het verzetten van de klok wordt in het dierenrijk niet doorgegeven; ze verwachten ons nog niet op de weg en denken dat de kust veilig is om over te steken. Vooral jonge reeën zijn hier vaak het slachtoffer van. "In het voorjaar gaan de jonge bokken weg bij hun moeder en dan zijn ze de pineut", legt Marloes Perdon van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging uit. "Ze zijn onervaren en kennen de gevaren van de weg nog niet."

De grootste herten soort in Noord-Holland zijn damherten. Deze wilde soort zijn ooit ontsnapt uit hertenkampen en leven nu vooral in de duinen van Zuid-Kennemerland. Andere gebieden waar extra voorzichtig gedaan moet worden zijn op de wegen rond Gooi- en Vechtstreek en de bossen van de Wieringermeer.