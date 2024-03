Drie maanden cel voor Pool die medepassagier beet tijdens KLM-vlucht uit Argentinië

Aanleiding voor de vechtpartij in november vorig jaar tussen de Pool - die op de achterste rij bij de toiletten zat - en de drie Argentijnen was het naar achteren zetten van een rugleuning door een van hen. Justitie besloot eerder de drie Argentijnen niet te vervolgen voor hun rol bij het geweld.

Uit verklaringen van bemanningsleden en passagiers blijkt dat er sprake was van een heftige situatie. Sommige passagiers schrokken zo van het geschreeuw dat ze uit hun stoelen sprongen en een veilige plek in het toestel moesten zoeken.

Worsteling

“Hij schold de man die voor hem zat uit voor klootzak en toen sloeg de vlam in de pan", luidde de verklaring van een Argentijnse die bij hem in de buurt zat. Een stewardess verklaart dat er werd geschreeuwd en geduwd en dat de mannen op elkaar sprongen en naar elkaar uithaalden. Ik dacht dat de schreeuwende man een terrorist was”, vertelt ze. “Het Spaanse geschreeuw klonk angstaanjagend.”

Tijdens de worsteling beet de verdachte een van de Argentijnen in zijn arm. Omdat de piloten vreesden dat de veiligheid in het geding zou kunnen komen, maakten ze slapende bemanningsleden wakker om bij te springen. Zelfs de co-piloot hield zich op een zeker moment met de man bezig. Uiteindelijk hield de Pool de bemanning zo'n anderhalf uur bezig, waardoor zij hun reguliere werkzaamheden niet konden uitvoeren.

Legerofficier

Een legerofficier die toevallig aan boord was, heeft de man de rest van de vlucht in de gaten gehouden. Dankzij zijn inzet hoefde het toestel geen tussenlanding te maken.

De verdachte is een bekende van de politie. De man woont in Spanje, maar is voor zijn werk als vrachtwagenchauffeur geregeld in Nederland. Eerder verklaarde hij dat hij claustrofobisch was en een dubbele whisky had gedronken om te kalmeren. Hij zou hebben gebeten toen hij door een houdgreep in ademnood kwam.