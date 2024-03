Geen straf voor verwarde man die niet wilde stoppen met masturberen in vliegtuig

De verdachte zelf was niet aanwezig bij de zitting in Haarlem, omdat hij in Duitsland in behandeling is. Een klas met middelbare scholieren van het Haarlemse Mendelcollege was wel naar de openbare zaak gekomen. Wanneer de rechter zijn verhaal begint, klinkt er gegrinnik uit de groep.

De man haalde op 2 januari zijn penis uit zijn broek en begon zich vervolgens af te trekken tijdens een KLM-passagiersvlucht van Bangkok naar Schiphol, vertelt de rechter. Die vlucht duurt 11 uur en 20 minuten, maar op welk moment de man begon werd tijdens de zitting niet gedeeld.

Schreeuwende passagiers

Wanneer de rechter de zaak verder uitlegt verdwijnen de grijnzen op de gezichten van de scholieren. Zodra de man in zijn stoel begon met masturberen schreeuwden passagiers die in de buurt zaten. Een stewardess die op de commotie afkwam vroeg hem te stoppen, maar daar gaf de man geen gehoor aan.

Ook ander vliegtuigpersoneel kon de man in eerste instantie niet overtuigen te stoppen. Ook weigerde hij mee te komen naar de achterzijde van het vliegtuig. Zelfs een dekentje dat in een wanhoopspoging over hem heen werd gelegd gooide hij meteen af, waarna hij doorging met de zelfbevrediging.