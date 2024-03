Eerste palen brede school IKEC Hoorn de grond ingeslagen door kinderen

De eerste paal voor het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn is vandaag de grond ingeslagen door de jongste leerlingen. Een feestelijk moment, zo zegt de gemeente Hoorn. Want hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het nieuwe pand. "Over iets meer dan een jaar staat er een centrum voor alle kinderen uit het gespecialiseerd basisonderwijs in de regio West-Friesland."