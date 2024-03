Berucht Beverwijks kruispunt zorgt voor onrust: "Het is wachten tot het misgaat"

Actie nodig

De Fietsersbond heeft al vaker aangegeven dat dit kruispunt een probleem is. Tussen 2018 en 2022 heeft de bond een onderzoek gedaan,. Daaruit bleek dat er in totaal 22 ongelukken zijn gebeurd, hierbij vielen 14 gewonden. "Het is nu aan de gemeente Beverwijk of ze het kruispunt willen aanpassen of niet", zegt Jan Koper van de Fietsersbond.

Wethouder Niek Wijmenga geeft aan dat de gemeente Beverwijk plannen heeft om actie te ondernemen. "Op dit moment zijn we bezig met onderzoek naar de beste manier om deze kruising veiliger te maken. Dit probleem zouden we kunnen aanpakken door de omgeving tot een 30 km/u zone te maken of door drempels aan te leggen", zegt hij. "Het staat in ieder geval hoog op onze prioriteitenlijst om hier iets aan te doen."