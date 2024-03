Verkeersellende bijna voorbij: Prinsenbrug gaat vrijdagmiddag weer open

De Prinsenbrug is sinds vrijdagavond 15 maart afgesloten voor groot onderhoud. Inmiddels is het brugdek weer voorzien van een waterdichte laag, is het brugdek geasfalteerd en zijn de voegen tussen de brugdelen vervangen.

Het werk loopt vooralsnog voorspoedig. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de Prinsenbrug in de loop van vrijdagmiddag al kan worden opengesteld voor het verkeer. Dat is een dag eerder dan gepland. Het is nog niet duidelijk hoe laat de brug weer bereikbaar is voor alle verkeer.

Verkeerschaos

De Prinsenbrug is een belangrijke verkeersader dwars door Haarlem. Autoverkeer moet omrijden via de Schoterbrug en de Waarderpolder, maar veel bestuurders kiezen ervoor om via de Catharijnebrug te rijden. Dat zorgde de afgelopen anderhalve week voor files op de Koudenhorn en de Papentorenvest.

Op de Koudenhorn zit ook het politiebureau. De drukte is lastig voor agenten die met spoed moeten uitrukken. Daarom zet de politie met enige regelmaat een verkeersregelaar in bij de uitrit van het politiebureau.

Pontje

Voetgangers worden met een veerpont het Spaarne overgezet. Het pontje vaart van het Havenkantoor aan de Spaarndamseweg naar de Drosteboulevard en terug. Bouwbedrijf Dura Vermeer meldt dat gemiddeld ongeveer 650 mensen per dag gebruik maken van de tijdelijke pont.