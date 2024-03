Werkzaamheden Prinsenbrug op schema, 'liever niet omrijden via Catherijnebrug'

Wie vanaf het Prinsen Bolwerk richting de Prinsenbrug rijdt, ziet een tekstkar waarop sinds kort de mededeling staat: Op last van de politie niet via Catherijnebrug. Die boodschap is vooral bedoeld voor automobilisten die richting de A9 willen.

Die bestuurders moeten eigenlijk via de Schoterbrug en de Waarderpolder richting de snelweg rijden. Maar de omweg via de Catherijnebrug is in afstand een stuk korter. De meeste automobilisten kiezen er daarom toch voor om via de Koudenhorn en de Catherijnebrug te rijden en dat zorgt voor files.

'Als het werkt, dan werkt het'

Een politiewoordvoerder zegt over de tekstkar: "We weten hier eigenlijk niet zeker of die boodschap er echt op last van de politie is opgezet. Maar als het werkt, dan werkt het." De woordvoerder legt uit dat de files op de Koudenhorn lastig zijn als agenten snel moeten uitrukken. Daarom wordt af en toe een verkeersregelaar ingezet bij de uitrit van het politiebureau aan de Koudenhorn.

Tekst loopt door na de foto.