Watertoren wordt wifi-toren: Aalsmeerders krijgen eindelijk sneller internet

De gemeente mag volgens Europese wetgeving geen subsidie verstrekken, maar ondersteunt het project door een opstelpunt (de watertoren) beschikbaar te stellen. Ook gaat ze het proces begeleiden. Bewoners en ondernemers die zich aansluiten krijgen een antenne op of aan hun woning of bedrijf. Data wordt dan via de antenne op de watertoren naar die antenne gestuurd.

Geen glasvezel

Ondernemer en bewoner Erik Verbeek maakt zich al jaren hard voor het probleem. In 2017 startte hij een petitie nadat kabelaanbieder Caiway in heel Aalsmeer glasvezel aanlegde, behalve aan de lange doodlopende Uiterweg. Toen er drie jaar later nog niets was veranderd, deed hij zijn verhaal bij NH. "We zitten hier niet in Drenthe of Groningen, maar midden in de randstad", zei hij toen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook aan de Uiterweg glasvezel wordt gelegd, maar door groot onderhoud aan de weg zal dat nog zeker vijf jaar gaan duren. De watertoren als wifi-toren is dus een tussenoplossing.

