Amstelland Aalsmeerders uitgesloten van glasvezel: "Je wil gewoon snel internet maar helaas"

AALSMEER - Bewoners en ondernemers langs de lange, doodlopende Uiterweg in Aalsmeer zijn klaar met de vele internetstoringen en de trage snelheden. Al jaren maakt ondernemer en bewoner Erik Verbeek zich hard voor de aanleg van glasvezel langs de weg, zoals dat in de rest van de gemeente is aangelegd. "We zitten in 2020 en je wil gewoon snel internet hebben maar ja, helaas."

NH Nieuws

Erik is jachthaveneigenaar en runt daarnaast een verzekeringskantoor op de Uiterweg. Vaak komt hij in de knoop door de zeer lage snelheden die geleverd worden op zijn adres. "Als ik dan kijk op het extranet van mijn serviceprovider, en ik maak diverse berekeningen voor klanten, dan duurt het gewoon heel lang voordat er een berekening uit het systeem komt." Ooit is door investeringsmaatschappij CIF begonnen met de aanleg van glasvezel aan de weg. In 2017 zijn de werkzaamheden gestopt wegens verontreiniging in de grond. Alhoewel de weg daarna lange periodes open heeft gelegen voor onderhoud aan andere kabels en leidingen, bleef de aanleg van glasvezel uit. Overstappen naar een andere provider is ook geen optie: Caiway heeft een monopoliepositie als het gaat om glasvezel in de gemeente.

Eindexamens Dat zit ook bewoner Ralph Reinders dwars. Hij heeft slechte ervaringen met provider Caiway als het gaat om de stabiliteit van het netwerk. In mei dit jaar waren de problemen zo groot dat hij voor de eindexamens van zijn stiefzoon een investering moest doen. De 'bonuszoon' van Ralph heeft de examens vanuit huis kunnen maken maar dat was zonder het huren van een straalzender niet gelukt. "Ik heb uiteraard klachten ingediend bij Caiway hierover, ik heb Caiway toen ook opgezegd. Het is de meest beroerde klantenservice die ik ooit ben tegengekomen." 20mbit De snelheden die op de Uiterweg geleverd worden zijn in vergelijking met glasvezelsnelheden enorm traag. Waar 50mbit per seconde makkelijk geleverd kan worden over glasvezel, ligt de downloadsnelheid op de Uiterweg vaak niet hoger dan 20mbit per seconde. "Ze beloven je 50mbit terwijl ze weten dat ze het niet waar kunnen maken." Volgens Erik Verbeek is dit voor potentiele huurders zelfs de reden geweest om een reeds getekend huurcontract op te zeggen. "Omdat bewoners te horen hebben gekregen dat er geen snel internet is. Daardoor is degene die thuis moet werken genoodzaakt om elders huisvesting te zoeken omdat hij programma's niet kan openen wegens het trage internet."

Petitie In 2017 startte Erik namens de buurt een petitie voor de aanleg van glasvezel, die meer dan 250 keer werd ondertekend door bewoners. De toenmalige investeringsmaatschappij CIF heeft deze petitie overhandigd gekregen en de belofte gedaan om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor glasvezelaanleg. Daarna bleef het stil. Ondertussen bestaat CIF niet meer en is Caiway in handen van een nieuwe eigenaar, Delta Fiber Nederland. Hun woordvoerster reageert bij NH Nieuws. Zij zegt de problemen met het huidige netwerk en de wens van de bewoners voor glasvezel bekend te maken bij het netwerkbedrijf Delta Fiber Netwerk. "Het enige wat ik kan doen is aan onze netwerkorganisatie vragen of zij dit gebied nog een keer in overweging kunnen nemen om glasvezel aan te leggen, zonder daar beloftes in te doen."