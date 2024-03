Al tien jaar trommelt Patricia met bewoners Odion: "Het plezier spat ervan af"

Voor het tienjarig jubileum van de groep is er een boek aanstaande en op 26 mei is er een jubileumconcert. Maar daar zijn de muzikanten nog niet zo mee bezig. "Het is een hele hechte groep, ze komen wekelijks trouw", zegt Patricia. "Je ziet er ook een lijn in komen. Ze kunnen steeds meer, ze weten wat de bedoeling is en wanneer er gestopt moet worden."

Ze werkt in het dagelijks leven ook voor Odion en ziet de leden van de groep dus ook in andere situaties. "Dat is heel erg leuk en ik zie dat het vertrouwen daardoor ook groeit."

