Danny maakt unieke speelkast in werkplaats Odion: "De mechaniek is ongelofelijk"

Een bijzondere prestatie van Danny Klepper in de Odion-werkplaats VD84 in Volendam. Hier werken mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken aan de restauratie van oude botters, oftewel vissersschepen. Danny heeft echter ook een eigen project: hij maakte geheel uit het hoofd een speciale speelkast met een kogelspel.

"Je schiet natuurlijk richting de kuiltjes en die raken vol met kogeltjes", vertelt Danny kijkend naar zijn speelkast. Hij zegt het met een lage stem die misschien niet veel enthousiasme verraadt, maar als je langer dan vijf minuten in zijn buurt bent is het duidelijk dat hij zich met ziel en zaligheid op dit project heeft gestort. Fanatiek pakt hij elk probleem aan dat op zijn pad komt.

"Hier heeft hij alle materialen om zich heen om het tot iets moois te maken", zegt Ray. "En dat is soms slopend en frustrerend, maar uiteindelijk zie je dat Danny daar echt een slag in geslagen heeft. De mechaniek erin is ongelooflijk, daar weten de meeste mensen niks van te maken, maar Danny wel. Bijzonder om te zien."

"Hij bedenkt iets, werkt het vervolgens uit en dat doet hij op een manier die ik niet kan volgen", lacht begeleider Ray Kniestedt in de werkplaats van Odion. Als je uit het raam kijkt zie je de botter VD17 liggen die op dit moment wordt gerestaureerd. In de werkplaats zelf is het een mengelmoes van werkgeluiden.

De handgemaakte kast van Danny is klaar, nu moet er nog wat werk in gestoken worden om het kogelspel helemaal te laten werken. Helaas heeft begeleider Ray van het technische gedeelte 'de ballen verstand', lacht hij. "Dat is dan moeilijk om dat ik hem daarbij niet mee kan helpen. Maar dan neemt Danny wat rust, zoomt hij uit en pakt hij het na het weekend weer erg goed op."

Als de speelkast helemaal klaar is kan hij niet in de werkplaats blijven staan, daarvoor is het iets te stoffig. Er moet dus nog een mooi plekje worden uitgezocht. Ray kan in ieder geval niet wachten: "Ik ga er straks helemaal op los!"