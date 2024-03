Verbazing bij Jack Keijzer: 'Nalatenschap aan zoon' wordt literatuurprijs

Afgelopen vrijdag vertrok Jack met zijn vrouw Jolanda naar de uitreiking van de BoekGoudprijs. Keijzer wist dat zijn boek de winnaar was in de categorie Biografieën, maar daarnaast was het werk ook genomineerd voor een oorkonde in de categorie non-fictie. Ook deze prijs werd aan het boek 'En nu ben ik mijn kinderen kwijt' uitgereikt. "Ik had geen moment gedacht dat ik het zou winnen."

De vakjury noemt het boek van Jack Keijzer aangrijpend, met veel diepgang. "Het is indringend, met name door de ik-vorm en het oog voor detail in een kundige wijze van schrijven", luidt het juryrapport. "Vanuit een een sobere, feitelijke stijl neemt de auteur je mee naar een tragische climax."

Het hele rapport is vrijdag tijdens de uitreiking voorgelezen. "Mijn hemel...", vertelt Keijzer. "Dat was heel emotioneel. Je staat voor zo'n 50 à 60 man aan publiek. Ik heb tijdens de voordracht echt op mijn lip moeten bijten. Het was heel mooi om te horen en te lezen hoe de jury het boek beoordeeld heeft."

Van eigen werk naar landelijk uitgeven

Het idee om een boek te schrijven kwam een jaar na de dood van zijn destijds 16-jarige zoon Pascal, die in 2007 om het leven werd gebracht. "Ik wilde een nalatenschap maken voor mijn jongste zoon Remy. Dat hij een document zou hebben voor als zijn ouders er ook niet meer zouden zijn", licht Keijzer toe. "Dat wilde ik misschien in een boekvorm doen, maar dan niet meer dan 20 exemplaren uitgeven. Zodat het alleen voor onze familie en eigen kring zou zijn."

