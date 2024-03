Ontwerp voor woningen op plek Huizer winkelcentrum klaar, maar nog wel geheim

Fred Sanders van de stichting geeft toe dat het een hele puzzel is om iedereen gelukkig te maken. De ruimte is beperkt en er zit al een supermarkt die via de Keucheniusstraat bevoorraad wordt. De verkeersdrukte zal dus alleen maar toenemen als er nog een supermarkt komt.

Nieuw, mooi, maar geheim

En ook de dertig woningen, die er zouden komen als het grauwe gebouw tegen de vlakte gaat, leveren veel meer verkeersdrukte in het centrum op. En dan moet de gemeente nog puzzelen over de parkeerproblematiek. Al met al nog geen gelopen race.

Het eventuele nieuwe pand komt er wel goed uit te zien, vindt Sanders. De 'vrienden' hebben het ontwerp mogen bekijken, maar het was zó geheim dat ze er zelfs geen foto's van mochten maken.

Met een bouw die lijkt op wat al in de Keucheniusstraat staat, zou het hele plan goed passen in het centrum van Huizen. Wel lijkt het onontkoombaar om de hoogte in te gaan maar dat zal tot maximaal twaalf meter zijn.

De bal ligt nu kennelijk bij de eigenaar van het vastgoed: voor een deel is dat de gemeente, maar het grootste deel is van de vastgoedtak van supermarktketen Vomar. Sanders zegt dat ‘als je iets wil van het dorp, je ook iets terug zult moeten geven aan het dorp’. Dat betekent dat de ontwikkelaar dus wel met iets moois moet komen.

Geven en nemen

En dat ‘moois’ heeft dan voornamelijk betrekking op de uitstraling van het dorp: die wil je niet aantasten en moet bij voorkeur zelfs verbeteren. Wat de gemeente nu precies verwacht van de ontwikkelaar is niet duidelijk. Een van de hangijzers is in elk geval de parkeernorm: voor een bepaald aantal woningen zijn een bepaald aantal plekken nodig. Maar als je de woningen kleiner maakt of er seniorenwoningen van maakt, kan de parkeernorm ook naar beneden en kan er sneller gebouwd worden.

Sanders vermoedt dat, gezien de enorme leegstand en de reuring die is ontstaan, dat er wel iets staat te gebeuren maar de gemeente houdt uit ‘economische belangen’ de kaarten voorlopig tegen de borst. Het tonen van een enkele tekening aan Vrienden van het Oude Dorp Huizen was strikt vertrouwelijk maar, zo zegt de gemeente, inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand ‘over de wijze van communiceren’.

Daarom krijgt niemand nu nog de plannen te zien. Behalve dan weer de raadscommissie waar binnenkort nog een advies van komt. Maar dat is ook vertrouwelijk.