Huizer winkelcentrum staat grotendeels leeg: grootse plannen, maar er gebeurt maar niets

Het kleine winkelcentrum aan de Huizer Kerkstraat, in de volksmond ook wel 'Blokkerblok' genoemd, staat al tijden zo goed als leeg. Op een pizzeria en een kapper na zijn bijna alle winkels verdwenen. De bedoeling is dat het pand verbouwd gaat worden, maar het is op dit moment onduidelijk wanneer dat zou moeten gebeuren. Er is nog altijd geen vergunning afgegeven.

Leegstand in 'Blokkerblok' - Foto: Pieter Witte

Het is een treurige aanblik: het pand aan de Kerkstraat in Huizen ziet er verlaten uit met alle leegstand. De meeste winkels in het rijtje zijn verdwenen. De verhuurmakelaar zegt geen langlopende huurcontracten meer af te sluiten, maar kan verder ook niets zeggen over de toekomst van het gebouw. Van belang voor centrum Huizen heeft vorig jaar nog aangegeven dat het ‘Blokkerblok’ van belang is voor het functioneren van het centrum. Daarbij werd de nadrukkelijke wens uitgesproken om het pand ‘integraal te herontwikkelen’, wat zoveel betekent als dat het flink verbouwd moet worden en deels een andere functie kan krijgen. Het gebouw zou daarmee een aansprekende entree van het oude dorp moeten worden. Van dat idee is nu nog niet veel te merken. Naast winkels en woningen die er moeten komen, zou er ruimte moeten zijn voor horeca en zelfs voor een supermarkt. Daar wordt nu al zo'n zeven jaar over gesproken. Zwijgen Maar naast het feit dat er nu al lange tijd meerdere winkels leegstaan, is er van ontwikkeling nog niets te merken. De eigenaren - de gemeente en een vastgoedbedrijf - zeggen 'in constructief overleg' te zijn met elkaar. Wat dat inhoudt willen partijen niet kwijt. Het vastgoedbedrijf laat weten dat je ‘geen trouwkaart verstuurt als de bruid nog geen ja heeft gezegd’ en houdt verder de lippen stijf op elkaar. Ook de gemeente is meermaals om een reactie gevraagd, maar zwijgt in alle talen. Tekst gaat door onder de foto

Een verlaten aanblik op de Kerkstraat in Huizen - Foto: Pieter Witte