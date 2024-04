Na losse schroefjes en vallend wiel: hoe veilig is een Boeing-vliegtuig boven mijn huis nog?

Maar wij hebben toch ook een tekort aan technici?

Klopt, en dat tekort gaat ook alleen maar toenemen. In februari noemde de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT) het tekort 'schrikbarend'. "De zorg is wel dat het een keer misgaat. Dat iemand iets vergeet of over het hoofd ziet", zei de vakbond tegen NH.



De gevolgen van het tekort zijn zichtbaar in de operatie. Vliegtuigen zijn soms niet op tijd gereed, waardoor vluchten vertragen. KLM heeft om deze reden ook vluchten moeten annuleren. Voor de komende zomer zeggen de luchtvaartmaatschappijen voldoende personeel te hebben aangenomen, maar hoe waterdicht dat plan is moet volgens Visser nog blijken.



"Er zal niet snel worden ingeleverd op veiligheid, maar wat er wel kan gebeuren is dat er toch geannuleerd moet gaan worden, omdat er toch niet voldoende mankracht is om de vliegtuigen op tijd klaar te krijgen. Het gaat er om spannen", zegt Visser.



Volgens de vakbondsvoorzitter is er in Nederland een groot verschil met Amerika. "De foutjes die daar worden gemaakt, verdwijnen in de grote massa. Die staan niet op naam. In de Boeing-fabriek gaat het er anders aan toe dan bij ons in Nederland", legt hij uit. "In Nederland hebben we checklists en die volg je van a tot z. De persoon die het doet, tekent het af en dat staat op de naam van die persoon. Die licentie ga je niet zomaar op het spel zetten."

Maar die Amerikaanse vliegtuigen die over onze huizen vliegen dan?

"Mensen hoeven zich echt geen zorgen te maken. De boodschap is geland in Amerika", zegt luchtvaartexpert Joris Melkert van TU Delft. "Boeing staat onder streng toezicht, er is ingegrepen door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA)." Ook vakbondsvoorzitter Piet Visser deelt die mening: "En überhaupt is de kans dat er iets gebeurt met een vliegtuig heel, heel klein." Hij verwijst naar recente cijfers van IATA, International Air Transport Association.

Volgens deze cijfers is vliegvervoer nog steeds extreem veilig. 2023 is zelfs het veiligste jaar ooit geweest. En het risico op een dodelijke vliegtuigcrash is 0,03 per miljoen vluchten. Het risico op een vliegtuigongeval is 0,88 per miljoen vluchten.