Dader en slachtoffer roofoverval in 't Gooi zien elkaar in de rechtbank: "Ik heb echt spijt"

Daarnaast zou de vrouw in de jeugdgevangenis in Nijmegen een medegevangene hebben mishandeld door op haar hoofd te slaan.

Jeugd-tbs

De verdachte heeft een erg zware en traumatische jeugd gehad, die uitvoerig wordt besproken in de rechtszaal. Deskundigen hebben een bijna honderd pagina's dik rapport over de jonge vrouw geschreven. Zij adviseren onder andere een PIJ-maatregel, wat ook wel bekend staat als Jeugd-tbs, vanwege de gedragsstoornissen die hun oorzaak vinden in de jeugd van de verdachte. Door deze stoornissen wordt ze ook minder toerekeningsvatbaar geacht.

De reclassering sluit zich aan bij dit advies, maar adviseert ook het jeugdstrafrecht toe te passen. De verdachte vrouw benadrukt dat ze graag aan zichzelf wilt werken, welke maatregelen en straf er dan ook wordt opgelegd.

In de loop van de langdurige zitting wordt de verdachte steeds openhartiger. Eén van de rechters besluit de verdachte een compliment te geven over haar houding tijdens de zitting. "We hebben hier volwassen kerels zitten die hun slachtoffers niet eens durven aan te kijken. Jij doet dat wel." Iets wat de verdachte vaak doet om spijt te betuigen. De officier van justitie onderstreept dit compliment.

Toch acht de officier van justitie alle verdenkingen bewezen en gaat mee in het advies voor jeugdstrafrecht. Daarom eist de officier vijf maanden jeugddetentie met onvoorwaardelijk jeugd-tbs. De advocaat van de verdachte gaat ook erin mee dat de verdenkingen van de overvallen in Bussum in Hilversum bewezen zijn. Bij het steekincident en de vechtpartij plaatst hij wel nog vraagtekens.

De rechter doet over twee weken uitspraak.