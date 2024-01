Huizense (18) heeft spijt van gewelddadige rooftocht door Bussum en Hilversum

De vrouw zou in de vroege ochtend van 15 juni vorig jaar met een 17-jarige medeverdachte op de scooter op rooftocht zijn geweest. Tijdens deze nachtelijke rooftocht zouden zij met een vuurwapen maar liefst drie overvallen hebben gepleegd. De slachtoffers waren ongeveer dezelfde leeftijd van de verdachte.

Op de Bussumse Herenweg bedreigde zij haar slachtoffer met een vuurwapen. Hierbij haalde de vrouw het vuurwapen uit haar broekzak en richtte ze deze op het gezicht van het slachtoffer. Daarna ging de jonge vrouw door naar de Bussummergrintweg en de Taludweg in Hilversum om daar opnieuw twee personen met een vuurwapen te beroven. Bij deze rooftocht maakte ze onder anderen iPhones, tassen en identiteitskaarten buit.

Daarbovenop zou de verdachte vrouw twee weken later in Hilversum een vrouw hebben mishandeld door met een pen in haar rechterarm en een schaar in haar linkerschouder te steken. Ook zou zij het slachtoffer hebben bedreigd door te zeggen dat zij haar van het balkon zou gooien.

Mishandeling in gevangenis

De jonge vrouw was op het moment van het plegen van deze verdenkingen 18 jaar oud en zit op dit moment vast in de jeugdgevangenis Hunnerberg in Nijmegen. Ook in de jeugdgevangenis zou zij iemand hebben mishandeld door het slachtoffer op het hoofd te slaan.

Inmiddels zit de vrouw dan ook al een paar maanden in voorarrest. Hoewel dat volgens de rechter 'best lang is voor een jonge vrouw van 18 jaar' hebben de feiten een 'behoorlijk gewicht.' Daarom besluit de rechtbank dat zij zeker tot de inhoudelijke behandeling blijft vastzitten in de jeugdgevangenis.

De inhoudelijke behandeling staat gepland op 26 maart.