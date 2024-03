Italiaanse kunstenaars kraken huis in Laren: "Lazen in de krant dat het al 30 jaar leegstaat"

"We zijn een groep muzikanten, en we zoeken om te leven", zegt een van de krakers. Volgens hem maken de krakers gebruik van het Europese recht op huisvesting. "Wij hebben niet het geld om huur te betalen, maar zoeken een plek om te wonen. Wij lazen in de krant dat niemand voor de woning wilde zorgen. En de deur stond open."

Het huis staat al sinds 2004 leeg en werd in de buurt ook wel het 'Doornroosje Huis’ genoemd. Tot vorig jaar was de woning nog volledig onbereikbaar door een enorme hoeveelheid onkruid. De jungle in de voortuin was zo dichtgegroeid dat het huis vanaf de straat onzichtbaar was geworden.

Vorig jaar veegde de gemeente de hele tuin leeg. "Daar waren wij niet blij mee", zegt een buurtbewoner. "Wij zeiden: laat het gewoon zo. Maar de gemeente heeft zonder overleg al het groen weggeknipt. Wij waren er echt kapot van."

Opknappen

En nu zitten er vier Italiaanse kunstenaars in de woning. De buren zijn niet blij met de krakers. "Eén mevrouw gaat scheiden en wilt nu haar huis verkopen, dat kan je nu wel schudden", vertelt de buurvrouw, "Ik wil niet lullig doen, maar niemand wilt hier een opvangcentrum."