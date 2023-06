Krakers trekken in pand met yogastudio aan de Herengracht

Een groep van zo'n dertig krakers heeft vanavond een pand aan de Herengracht bezet. Het gaat om een woonhuis waar volgens de krakers ook een yogastudio zit gevestigd. Of de politie tot ontruiming overgaat is nog niet bekend.

Meerdere politie-eenheden kwamen na de actie ter plaatse maar de agenten hebben het pand niet ontruimd. "Het OM gaat kijken of er een ontruiming moet plaatsvinden", aldus een woordvoerder van de politie.

Wie er precies achter de kraak zitten, is nog niet bekend. Op spandoeken is te lezen dat het huis is omgedoopt tot Villa Fuerte. In een brief die op de voordeur is geplakt schrijft de krakersgroep dat het huis van een lid van een koninklijke dynastie is, die er een yogacentrum van zou hebben gemaakt.

"We kraken omdat het praktisch onmogelijk wordt om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting in Amsterdam en nog minder in het centrum, dat is uitverkocht aan speculanten of bullshit yuppie projecten zoals een yogastudio op een enkele verdieping van een gigantisch huis", aldus de krakers in hun verklaring.