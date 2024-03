Week tegen Racisme start in Hoorn: "Gesprek is altijd stap in de goede richting"

WePromise organiseert de themaweek samen met de gemeente Hoorn en stichting Netwerk. Tijdens de Week tegen Racisme worden onder meer lezingen gehouden, trainingen gegeven en wordt de documentaire 'Shadow Game' uitgezonden.

"Die film gaat over alleenstaande, minderjarige vluchtelingen die zelf hun reis hebben gefilmd", vertelt Merve. "Ze laten zien wat ze meemaken als ze de grens over gaan en hoe zij ontvangen worden." Ook maker Els van Driel is vrijdag bij de vertoning van de documentaire aanwezig.

Laagdrempelig met elkaar in gesprek

De Week tegen Racisme wordt vanavond om 19.30 uur afgetrapt met de lezing 'Racisme, laten we het er over hebben'. Dit gebeurt in wijkcentrum Kersenboogerd in Hoorn. De naam klinkt als een uitnodiging, en dat is het ook.

"De bedoeling is om het zo laagdrempelig mogelijk te beginnen. Want het onderwerp is best moeilijk", zegt Merve. "In de regio is het begrip en de kennis er nog niet voldoende. Dus we proberen mensen een aantal handvaten mee te geven. En ook te vertellen dat het onderwerp racisme niet zo groot of heftig hoeft te zijn om te behandelen."