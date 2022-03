'Week tegen Racisme' nu ook in Hoorn: "Laten we het bespreekbaar maken"

Vanaf morgen staat Hoorn in het teken van ‘Week tegen Racisme’. Initiatiefnemers Merve Kaçmiş en Marisella de Cuba van de stichting We Promise staan dan ook voor een belangrijke week. “Het gesprek aangaan, dat is hier écht nodig”, signaleren zij.

In Amsterdam, waar sinds 2019 jaarlijks de ‘Week tegen Racisme’ wordt gehouden door Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart, hebben zij hun kennis opgedaan. “Die bagage van die gesprekken nemen we nu hier mee naartoe. Dit was uit pure noodzaak", licht Kaçmiş toe. "Het gesprek kwam hier maar niet op gang. Dat moest anders, vonden wij.”

Met jarenlange ervaring en de nodige opgedane kennis, organiseert de stichting We Promise nu haar eigen editie, maar dan in West-Friesland. “Best spannend zo'n eerste keer, maar de reacties zijn bijzonder positief", aldus Kaçmiş. "Veel mensen en zelfs scholen komen even een kijkje nemen."

"Het is zo belangrijk om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan, om samen de schouders eronder te zetten. Dat gebeurt in Hoorn en omstreken (nog) niet", merkt Kaçmiş op. "We gaan daarom terug naar de basis. Wat is racisme, waar herken je het aan, wat kun je eraan doen. Laten we het daar gewoon eens over hebben met elkaar, nagaan wat er bij hen speelt."

Systeemverandering

Op de vraag wat ze ervan verwachten, reageert Kaçmiş: "We verwachten open en eerlijke gesprekken, dat we een ‘veilige haven’ kunnen bieden voor mensen die tegen dingen aanlopen. Die dit niet altijd konden melden bij de gemeente of een meldpunt."

"We krijgen best vaak signalen binnen van scholieren en ouders van kinderen die op school zitten. Zo van: ‘Mijn kind maakt dit en dat mee op school. Hij wordt gepest of buitengesloten, maar er wordt niks gedaan’", geeft zij als voorbeeld.

Om deze signalen te bespreken, heeft de stichting We Promise ook scholen uitgenodigd. "Wat kunnen ze doen als bestuur? Is er een antidiscriminatiebeleid?" Iets dat volgens Kaçmiş nog te weinig is. "We merken overigens wel dat scholen inclusiever willen worden, dat ze met de tijd mee willen gaan. Want de samenleving verandert met de dag."

Kaçmiş hoopt dan ook dat het gesprek over racisme weer op gang komt. "En blijft plaatsvinden", voegt zij er nog snel aan toe. "Met je buren, voetbalteam, sportschool, maar ook tussen kinderen onderling. Wat kan ik doen?"