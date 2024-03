Hoe gevonden skeletten de bloedige geschiedenis van Sint Pancras blootleggen

De plek waar het informatiebord over de Slag bij Vronen staat is een bijzondere. "Eeuwen geleden was daar een kapel met een kerkhof", vertelt Harry Olie van de historische Vereniging Sint Pancras.

In de winter van 1991 wordt Olie benaderd door de familie Ruijs, die tijdens het schoffelen van hun tuin een lugubere vondst doet. "De bewoners kwamen telkens botresten tegen tijdens het tuinieren en schakelden mij in. Ik merkte al snel dat er bij elke schep enorm veel botten boven kwamen. Het opmerkelijke is dat de vondsten pas twintig jaar na de opgravingen geanalyseerd werden."

Toegetakelde schedels

Uit het onderzoek naar de zwaar toegetakelde botresten en schedels bleek dat er veel slachtoffers van de Slag bij Vronen in 1297 bij zaten. In het archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum kun je enkele van deze verminkte skeletdelen zien.

De bloedige gebeurtenissen in het dorp tijdens de middeleeuwen mogen volgens Olie nooit worden vergeten. "Er is niets van de Slag bij Vronen terug te vinden in Sint Pancras", reageert hij. "En dat is juist zo belangrijk. Na veel bakkeleien is eindelijk een knoop doorgehakt om een bord te plaatsen."