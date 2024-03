Doek na 106 jaar definitief gevallen voor De Rozeknop uit Hoogkarspel: "Het is mooi zo"

De ruim 100 jaar oude toneelvereniging kampt met vergrijzing van de huidige leden en een gebrek aan aanwas van jongere toneelspelers. Daarom heeft De Rozeknop besloten dat de voorstellingen van dit weekend de laatste zouden zijn. "Het is spijtig, maar helaas ook de realiteit", vertelde Molenaar eerder.

Niet in stilte stoppen

Het stuk 'Drie onder één kap' van de toneelvereniging werd uitgevoerd in een uitverkocht Bantam in Hoogkarspel. Op beide avonden zaten er ongeveer 120 mensen, die genoten van de laatste voorstellingen. Alle spelers kregen na afloop een staande ovatie en een grote bos bloemen.

"We hebben heel veel complimenten ontvangen, en ook veel die zeiden dat ze het jammer vinden dat het ophoudt", zegt Molenaar. "Maar zelf meespelen in eventuele nieuwe stukken, stonden ze niet voor open."

Er klinkt berusting in de stem van de voorzitter. "We hebben ons er het afgelopen jaar op in kunnen stellen dat het ophoudt. Hoewel het een triest randje heeft, kunnen we terugkijken op een heel mooi weekend", stelt Molenaar. "Maar we snappen met z'n allen dat het klaar is, en daarom hebben we er bewust voor gekozen om het op deze manier af te sluiten. In plaats van de vereniging in stilte op te laten houden."

Mooiste herinneringen ophalen

De leden van De Rozeknop sluiten het binnenkort af met een etentje, waarbij ze terugblikken op de lange geschiedenis van de toneelvereniging. Molenaar: "Dan halen we samen de mooiste herinneringen van in ieder geval 41 jaar op, want zo lang was ik bij de vereniging aangesloten." Enkele spullen worden gedoneerd aan andere culturele instellingen in Hoogkarspel. Daarnaast zullen decorstukken die speciaal voor dit podium gemaakt zijn in een container verdwijnen.

Een paar spelers zijn zich voorzichtig aan het oriënteren op een doorstart bij een vereniging in de buurt. Anderen besluiten om helemaal te stoppen. Zelf denkt Molenaar dat het voor hem ophoudt, al houdt hij een kleine slag om de arm. "Ik weet dat er verenigingen in de buurt zijn die een tekort aan mannen hebben. Als zij eventueel een rol hebben, dan wil ik kijken of het bij mij past. Want ik speel met veel plezier toneel. Het is ook een mooie hobby om te hebben."