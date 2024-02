Doek dreigt na 106 jaar te vallen voor Hoogkarspelse toneelvereniging De Rozeknop

De toneelvereniging uit Hoogkarspel telt momenteel acht leden, van wie de 68-jarige Jos de oudste is. Hij is al ruim veertig jaar actief bij de vereniging, "Ik geloof dat de jongste ongeveer 40 jaar oud is", licht hij verder toe. "We worden allemaal een dagje ouder, en binnen ons beperkte clubje zijn er ook een aantal die stoppen."

Het aantal leden is te weinig om een volwaardige voorstelling uit te voeren. Nieuwe aanwas van toneelspelers tot 40 jaar oud is er niet. "Toen we vorig jaar een toneelstuk speelden over bejaarden hadden we weinig problemen met de casting", grapt de voorzitter. "Maar normaal gesproken is het vrij lastig om goede en lokale spelers te vinden."

Theateravond vroeger hoogtepunt van het dorp

En daar wringt de schoen volgens Molenaar. Voor de laatste voorstelling heeft de vereniging zelfs een oud-lid gevraagd om nog een keer een rol te spelen. In de voorgaande jaren zijn er meerdere West-Friese verenigingen gestopt, vanwege een gebrek aan spelers.

"Bezoekers zien graag vaak bekende gezichten op het podium. Dat gaat in sommige dorpen ook nog steeds goed, maar we zien om ons heen veel verdwijnen. In het verleden hebben we samen met verenigingen uit andere dorpen in de regio gewerkt, maar iedereen blijft het liefst toch in zijn eigen dorp om het lokale theater te zien."

In zijn ruim 40 jaar als lid heeft Molenaar het landschap behoorlijk zien veranderen. Zo vertelt hij dat een voorstelling van de lokale theatergroep nog een hoogtepunt op het dorp was, met een aansluitend feest dat tot diep in de nacht doorging. "Nu is dat anders geworden. Het aanbod is een stuk groter en gevarieerder geworden, met producties in bijvoorbeeld Het Postkantoor in Bovenkarspel of schouwburg Het Park in Hoorn. En dat is goed. Laten we vooral met z'n allen van de kunst en cultuur genieten."

Laatste voorstellingen in Bantam

Aankomende maand staat De Rozeknop voor de laatste keer op de planken. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart zal de toneelvereniging uit Hoogkarspel de voorstelling 'Drie onder één kap' in Bantam spelen. Daarna dreigt het doek definitief te vallen.

"We waren graag doorgegaan, maar op deze manier gaat dat niet lukken", aldus Molenaar. "Er zijn meerdere nieuwe leden nodig. Aangezien we met een kleine club zijn, moeten deze ook toneelervaring hebben. Je kunt iemand die nieuw is niet direct een hoofdrol geven."