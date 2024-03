Maria voelt zich niet thuis in de Haarlemse Koepel: "Je voelt het verdriet in de muren"

Juist in de Boekenweek presenteert ze op deze plek haar debuutroman, waarin ze zich liet inspireren door haar wonderlijke jeugd. Maar waar ze vroeger kind aan huis was in de gevangenis, voelt het nu niet meer als thuis. "Ik heb wel het idee dat je nu nog voelt dat het een onprettige plek is geweest, dat er verdriet in de muren zit."