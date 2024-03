Jeroen haalt twee miljoen op voor kankerpatiënten met hardlooptocht van 120 kilometer

Tienduizenden donaties

De champagnefles kon na afloop worden opengetrokken. "Dit is echt niet normaal, dit had ik nooit verwacht. Meer dan 50.000 mensen hebben gedoneerd. Zo zie je maar: in een onzekere wereld is werkelijk alles mogelijk."

De 120 kilometer loop werd gewonnen door Bram van Rijswijk uit Loon op Zand. "Dit was heel zwaar", stamelde hij na afloop. "Maar ik heb de race gelukkig goed ingedeeld." In de eerste 60 kilometer liep Bram met twee andere lopers in een groepje over het strand. Door het hoge tij moesten zij door het mulle zand lopen. "Het strand lag er slecht bij. Maar ik heb me daar toch kunnen sparen", zegt hij. De hardloper stond met een glimlach aan de finish. "De vorige keer was ik derde en nu toch gewonnen."