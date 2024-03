Samenvatting: geen hoofdprijs voor Landsmeer dat bekerfinale verliest van Grasshoppers

In het tweede kwart sloeg de wedstrijd om en kwam de regerend landskampioen langszij. Grasshoppers, gesteund door sterspeelster Karin Kuijt, nam de leiding en gaf deze in het vervolg niet meer af.

In het laatste kwart moest Landsmeer va-banque gaan spelen en dat resulteerde in veel gemiste schoten. Al snel bleek de achterstand, ondanks verwoede pogingen van topscorers Charlotte van Kleef (14) en Richelle van der Keijl (16), te groot geworden om nog in te halen voor de Noord-Hollandse ploeg.

Door de verloren finale houdt de prijzendroogte nog altijd aan voor Landsmeer. De laatste prijs die werd gewonnen was de nationale beker in 2019. De laatste landstitel voor Landsmeer was in 2016.