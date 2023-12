Na lange revalidatie hoopt basketbalster Tanya Bröring op rentree na de kerst

In januari 2022 liep Bröring een zware knieblessure op bij de wedstrijd tussen Landslake Lions en Den Helder. Daarna volgde een operatie en een lange revalidatie. "Het gaat goed. Ik ben alleen nog niet waar ik wil, maar ik heb hoop. Als het aan mij ligt dan maak ik mijn rentree, maar ik heb een onbetrouwbare knie."

Goed seizoen

De rentree van de voormalig international laat dus nog even op zich wachten. Landslake Lions is bezig aan een goed seizoen. De basketbalsters uit Landsmeer staan tweede in de eredivisie achter landskampioen Grasshoppers.

"Wij gaan vechten voor de titel. Wij zijn niet de favoriet. Dat is Grasshoppers. Wij moeten er behoorlijk aan trekken om een kans te maken, maar het kan wel", vertelde Landslake Lions-coach Chris van Kampen eerder dit seizoen.