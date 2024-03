Een gewonde na vermoedelijk steekincident tijdens vechtpartij in Landsmeer

Volgens de woordvoerder van de politie is het niet helemaal duidelijk wat er vanavond precies is gebeurd. Er zou in ieder geval sprake zijn van een vechtpartij.

"Er is een melding van een steekpartij binnengekomen, maar of dat echt zo is zijn we nu aan het uitzoeken", aldus de woordvoerder.

Er is in ieder geval een persoon gewond geraakt, deze is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niks bekend.