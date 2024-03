Voor Chris en Vincent heeft iedere week een 'opschoondag'

Chris is in de coronaperiode met zijn wekelijkse rondjes begonnen en al snel sloot Vincent zich bij hem aan. Sindsdien lopen ze ieder weekend, weer of geen weer, door de buurt met zakken, knijpers en een wagentje. Ook morgen tijdens Landelijke Opschoondag.

Lente

De Landelijke Opschoondag wordt ieder jaar aan het begin van de lente georganiseerd door Supporter van Schoon, een landelijke organisatie die de schoonmaakactie coördineert en aanjaagt.