Broers Van Beusekom 'trandelen' Velsen-Noord schoon van 'condooms, kipfilet en mondkapjes'

VELSEN-NOORD - Buurtbewoners knijpen spontaan in hun rem om ze te bedanken. Het dorp Velsen-Noord is in zijn nopjes met de gebroeders Ernst (69) en Herman (67) van Beusekom. Wekelijks stropen ze straten, plantsoenen en pleinen af om ze te ontdoen van zwerfvuil. "Condooms, kipfilet, fietsvelgen en mondkapjes; we komen echt van alles tegen."