De Peiling: werkzaamheden A7 gaan mij in de weg zitten

Wie vanaf 7 april via de A7 de brug over het Noordhollandsch Kanaal wil gebruiken, komt waarschijnlijk in een verkeerschaos terecht. Tussen april en september wordt er aan de brug gewerkt waardoor de helft van de A7 nog maar beschikbaar is voor al het verkeer. Heb jij daar straks last van? En heb je al bedacht hoe je bijvoorbeeld naar je werk komt?