Lex Paleaux, de schrijver die zijn traumatische jeugd op de planken herbeleeft

De schrijver, die sinds 2011 in Haarlem woont, heeft in de stad een grote schare fans gekregen door zijn columns op Facebook. Wandelend met zijn grote, lieve hond verwonderde hij zich over van alles. Hij heeft nu 4.999 vrienden op zijn account.

Die populariteit inspireerde en stimuleerde hem om boeken te schrijven. De boeken van Paleaux lenen zich bij uitstek voor een theaterstuk of verfilming, omdat er nijpende maatschappelijke kwesties als verkrachting, zelfmoord en jeugdzorg in worden aangeroerd.

Zijn debuutroman 'Winterwater' werd zelfs een theaterstuk dat in januari voor het eerst werd opgevoerd. Lex woont af en toe een voorstelling bij. Dan krijgt hij het verleden weer voor zijn kiezen.

"Ik ben er niet bij als ze de laatste pagina hebben gelezen en het boek dicht slaan. Maar nu zit ik in de zaal. Dan voel je die emoties en die lading. Het is herbeleven van dingen die gebeurd zijn, die je niemand gunt."

Toch kiest hij ervoor om ook zijn vijfde boek grotendeels op zijn eigen ervaringen te baseren. Het is een vervolg op 'Als de dood zucht', een verhaal over acht patiënten van een psychiatrische kliniek. Deze twee boeken verdienen volgens Lex een verfilming, omdat het zo pijnlijk is en omdat er weinig is veranderd tussen de tijd dat hij met hulpverleners te maken had en nu. “Ik kan laten zien waar het wringt.”