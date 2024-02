'Traumatysk libbensferhaal': schrijver Lex Paleaux voor boek terug naar Friese roots

Schrijver Lex Paleaux heeft in Haarlem een trouwe schare fans, en staat inmiddels ook landelijk in de belangstelling. Nu krijgt hij ook vaste grond onder de voeten in Friesland, waar hij geboren is. Een theaterstuk op basis van zijn eerste boek Winterwater werd gisteravond in Drachten vertoond. Hij mocht er ook de Friese uitgave presenteren.

En dat nu veel van zijn Friese kennissen en jeugdvrienden dit verhaal op de planken kunnen zien en het in hun moedertaal kunnen lezen, is toch zenuwslopend.

Dat is niet alleen een wens die hij als auteur zo heeft geambieerd. Het is ook heel erg spannend voor Lex Paleaux. Want het verhaal van het boek en dat dus nu ook op de planken wordt gebracht, is een traumatisch verhaal, dat gebaseerd is op zijn eigen ervaring met seksueel misbruik.

Na een voorstelling volgende week in Leeuwarden, is het stuk Winterwater nog te zien in Nijmegen, Amersfoort, Almere, Amsterdam, Alkmaar en Utrecht. De gezamenlijke productie van Studio Figur, Rieks Swarte en productiehuis Feikes Huis, is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar.

Juist het publiek dat Lex Paleaux hoopt te bereiken. "Als er maar één kind is, die denkt 'er is iemand die mij ziet', dan is mijn missie geslaagd."

Naar aanleiding van de theatervoorstelling heeft een groep jongeren een mini-documentaire gemaakt over het thema 'eenzaamheid'. Daarin gaan ze met elkaar in gesprek over wat dat betekent en hoe je hier een gesprek over kan voeren.