Al honderden boetes kwijtgescholden vanwege onduidelijkheid rond knip Zwanenburgse dijk

Nicole, die in Zwanenburg is geboren maar nu in Castricum woont, was niet op de hoogte van de afsluiting. De verkeerssituatie was onduidelijk, stelt ze. "Ik heb vier keer die route gereden en het echt niet doorgehad. Het is een beetje een mindfuck. De weg is toegankelijk maar je mag er niet rijden."

Ze besloot het er niet bij neer te leggen en diende een bezwaar in. Haar verzoek werd vrij snel afgewezen, net als bij het overgrote merendeel. De enige manier om dan nog geld terug te krijgen, is door naar de kantonrechter te stappen. "Daar zag ik mezelf niet bedreven genoeg in."

Tekst gaat verder onder het cirkeldiagram van de uitspraken van de beroepen bij de Officier van Justitie sinds juli 2022 tot en met 31 maart 2023.