Jans hulphond Sheila bekogeld met vuurwerk: "Waarom nou juist bij mij?"

Als hulphond Sheila gisteravond iets na 21.00 uur met haar hoofd tegen de glazen schuifpui ligt te slapen, gaat het mis. Langsfietsende jongeren gooien vuurwerk de voortuin van Jan in. Het belandt precies aan de andere kant van het glas. Na een ontzettende knal weet Sheila niet meer waar ze het zoeken moet. Ze vlucht de slaapkamer in, waar ze sindsdien bijna niet meer uit durft.

Gerichte aanslag

"Sheila is ontzettend belangrijk voor mij", vertelt Jan aan de telefoon. Jan woont in Heerhugowaard en zit in een elektrische rolstoel. Sinds zijn vrouw twintig jaar geleden is overleden, is hij afhankelijk van de hulp van een hulphond in het huishouden.

"Ze haalt bijvoorbeeld de wasmachine leeg en helpt met kleding uittrekken en ze ruikt wanneer ik een hypo krijg en slaat dan alarm", legt Jan uit. Maar sinds de knal doet Sheila eigenlijk niks meer. Ook tijdens het telefoongesprek vlucht ze gelijk de slaapkamer in. "Ze is nog zo van slag."

Jan is ervan overtuigd dat het gaat om een gerichte aanslag. Hij vindt namelijk wel vaker spullen in zijn tuin die erin zijn gegooid. Daarom heeft hij een tijdje geleden een beveiligingscamera opgehangen.

