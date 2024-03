Aukje rouwt in 'vrijplaats van verdriet' om dood van haar man: "Dit is taboedoorbrekend"

"Iedereen omringt je met aardigheid, zorg en advies. Dat schept een soort ongelijkwaardigheid. Maar in de lotgenotengroep ben je gelijkwaardig. Je bent mede-machteloos. En dat is een verademing. Omdat je je zo verloren voelt, lijk je zo alleen. Maar bij lotgenoten ben je iets minder alleen."

"Ik wil begrijpen en betekenis geven aan wat mij overkomt, daarom kreeg ik veel tips over boeken. Ik las het ene boek na het andere. Auteurs die taal hebben om te beschrijven wat mij overkomt, dat had en heb ik nodig. Maar ook binnen de groep is er taal. Iemand die zegt dat ze zo ijskoud is van binnen. Ja, dat begrijp ik."

"Het is trouwens niet alleen nemen in de lotgenotengroep. Het is ook heel troostend dat je wat kunt geven. Door je verhalen, door ervaringen. Iedereen gaat heel snel in de adviesrol. Hier is het gewoon luisteren, associëren is goed, maar adviezen laten we achterwege. De professionele begeleiding hierbij is heel belangrijk. Zij brengt ons altijd weer liefdevol terug naar associëren in plaats van adviseren."

Afscheid

"Het gemis blijft altijd. Maar scherp verdriet is anders dan zacht verdriet. Het gaat vaak over in weemoed naar vroeger. Na anderhalf jaar heb ik net afscheid genomen van de groep. Ik ben er ook niet bij in het Kweekcafé."