Praatgroep helpt nabestaanden bij rouwverwerking: "Hier mag je honderd keer je verhaal vertellen"

Praten, wandelen, samen koken. Bij de nabestaandengroep van Viore in Hilversum kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten en praten over hun rouwproces. Binnenkort start er weer een groep. Directeur Miranda van den Eijnden: "Soms wil je je verhaal niet wéér aan de buurvrouw vertellen, dan kan je bij ons terecht."

"Je bent niet ziek, maar rouw draag je wel bij je," aldus Rens Hemelsoet. Hij begeleidt de nabestaandengroep van Viore én is zelf ervaringsdeskundige. "Mijn vrouw is in 2016 overleden, na een ziekteproces van drie jaar. Dat was een heftige tijd en met mijn ervaring kan ik nu anderen helpen." Viore in Hilversum is een inloopcentrum voor iedereen die met kanker te maken krijgt. "Dat zijn patiënten, maar ook de mensen daar omheen," vertelt directeur Miranda van den Eijnden. "Tussen 10.00 en 16.00 uur kan iedereen bij ons binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek." In de praktijk blijkt het soms lastig om deelnemers te werven voor de nabestaandengroep. "Mensen moeten een drempel over om hun - vaak emotionele - verhaal met vreemden te delen. En niet iedereen weet dat nabestaanden óók welkom zijn bij Viore," vertelt Rens. Tekst gaat verder na de video.

Rens Hemelsoet: "Nabestaanden herkennen veel in elkaars verhaal." - NH Nieuws

De meeste nabestaanden melden zich drie tot zes maanden nadat ze een dierbare hebben verloren. "Dan is de eerste, heftige periode van rouw achter de rug, veel praktische zaken zijn afgehandeld. Mensen hebben het gevoel dat het leven om hen heen weer doorgaat; ze willen vrienden en familie niet nóg een keer willen lastigvallen met hun verhaal. En dat terwijl de behoefte blijft om over het gemis te praten," aldus Rens. De nabestaandengroep bestaat uit acht bijeenkomsten. "Tijdens de kennismaking vertelt iedereen zijn of haar verhaal. Maar er staan ook allerlei andere activiteiten op het programma, zoals wandelen en koken," vertelt Rens. Hij benadrukt dat er geen uitgebreide therapiesessies op het programma staan. "We zoeken verschillende invalshoeken om over rouw te praten. Vaak hebben mensen ook juist behoefte aan allerlei praktische tips van elkaar." Gemis blijft Rens nodigt geïnteresseerde nabestaanden van harte uit om zich te melden. "We willen laagdrempelig zijn, iedereen is welkom." En wat levert deze groep de nabestaanden op? "Heel veel herkenning. Mensen voelen zich verbonden met elkaar, doordat ze de verhalen van anderen horen." Daarnaast leren mensen om te gaan met het gemis van een dierbare. "Dat verdriet gaat niet over, zoals vaak gedacht wordt, maar het mag onderdeel van worden van je leven. Het hoort erbij en je mag het delen met anderen," aldus Rens.

Viore Stichting Viore in Hilversum is een centrum voor mensen die leven met kanker, zowel patiënten als mensen daar omheen. Inloop, informatie, activiteiten en ondersteuning staan centraal. De vrijwilligers worden VVV'ers genoemd. "Dat staat voor veilige, vertrouwde vreemdeling," vertelt directeur Miranda van den Eijnden. "Want soms is het makkelijker om aan een veilige en vertrouwde vreemde je verhaal te vertellen, dan aan vrienden of familie," aldus Miranda. Eind oktober start de volgende nabestaandengroep. Daarna kunnen deelnemers ervoor kiezen om deel te nemen aan de vervolggroep één keer per maand.