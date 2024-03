Pim Fransen geniet van ongelijke wielerstrijd in eigen West-Friese achtertuin

West-Frisia-renner Tijs Dekker zit op een bankje in Medemblik bij te komen van de zware etappe, die hij als vroege vluchter mede kleur gaf. Hij strekt net zijn gegeselde rug als twee kinderen vragen of ze zijn bidon mogen hebben. "Ga maar naar één van de profploegen. Wij moeten ze morgen weer vullen."

De formatie van wielervereniging West-Frisia is op zijn minst een opmerkelijke verschijning bij de ploegenpresentatie van de meerdaagse koers, waarvan de openingsdag zich volledig in West-Friesland afspeelde. Want de overige ploegen koersen stuk voor stuk op een hoger niveau en dus betere renners. Daar waar de renners van de West-Friese ploeg zich verkleden bij een camper, trekken concurrenten zich terug in complete touringcars. "Net een iets ander budget", knipoogt ploegleider Tino Haakman.

'Andere renners moeten ook trappen'

Maar de uitnodiging werd door de wielervereniging niet minder gretig geaccepteerd. Of, zoals Pim Fransen uit Andijk het voor de start verwoordt: "Die andere renners moeten er ook gewoon voor trappen, dus het kan alle kanten op."

Haakman is blij met zijn pupil, die veel potentie bezit. "Hij kan heel lang met zijn vingers tussen de deur zitten. Er zijn weinig mensen die zo kunnen afzien als hij kan. Dat is een unieke kwaliteit. Hij geeft nooit, nooit op. Dat gaat hem de komende dagen enorm helpen. Onlangs werd hij al tweede in een sterke Spaanse wedstrijd. Dus hij kan wel een beetje fietsen."