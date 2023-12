Grootste wielerkoers voor amateurs keert na tien jaar terug naar Noord-Holland

De grootste koers voor amateurwielrenners in Nederland, de Olympia's Tour, keert na tien jaar terug in Noord-Holland. Als startpunt is de stad Medemblik gekozen. De organisator van het evenement, Thijs Rondhuis, is blij dat het wielerevenement op woensdag 20 maart terugkeert in de provincie.

Aan de wielerkoers voor amateurs doen zowel wielrenners uit Nederland als uit Europa mee. Diverse wielrenners wisten in het verleden als prof door te breken, zoals Dylan van Baarle, Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen.

Het evenement wordt voor de 70ste keer georganiseerd en kent zijn oorsprong in Noord-Holland. Al bijna tien jaar is er geen etappe gereden in de provincie, dus vindt de wielerorganisatie het tijd om daar verandering in te brengen.

Direct een zware etappe voor de boeg

Verantwoordelijk wethouder Gerben Gringhuis van Medemblik is blij dat zij de gastheer zijn van de openingsetappe. "Het evenement past goed bij ons als gemeente, omdat we talentontwikkeling belangrijk vinden", zegt hij. "Met de vele wielrenners en schaatsers - die vaak ook wielrennen - in West-Friesland, is het prachtig dat Olympia's Tour Medemblik aandoet. Dat dit ook nog eens de openingsetappe is, maakt het extra mooi."

Ook organisator Rondhuis van Courage Events is enthousiast. "We zijn blij dat we met deze jubileumeditie terugkeren naar de oorsprong van de tour: Noord-Holland. De renners krijgen in de eerste etappe in Medemblik direct een zware etappe voorgeschoteld. Dat gaat zo vroeg in de ronde gelijk al een eerste schifting in het klassement opleveren."

Inspireren

De start en finish van de eerste etappe op 20 maart zijn in het centrum van de stad Medemblik. De etappe van 145 kilometer gaat langs diverse gemeenten in West-Friesland, zoals Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. De laatste kilometers worden gereden in Medemblik, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost en Hauwert.

De gemeente hoopt met dit evenement de vele wielerliefhebbers te kunnen inspireren. "Wellicht raken ze enthousiast genoeg om ook te gaan fietsen of zich aan de melden bij een vereniging", zegt hij.