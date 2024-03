Veel buren van Schiphol boos over nóg meer vieze grond bij vliegveld

Voormalig huisarts en Badhoevedorper Flip Bruhl sprak namens tweehonderd van de bezwaarmakende omwonenden en vindt de maatregelen bij de opslag niet overtuigend: "Bij wind zien we de stofdeeltjes opwaaien, bij regen zien we de modder de naastgelegen sloot instromen. En dat terwijl u beweert dat de opslag veilig is."

Een andere omwonende, die op slechts 300 meter van de opslag woont, levert zichtbaar geëmotioneerd kritiek op het argument van de Omgevingsdienst dat de opslag voldoet aan alle standaarden: "Bij Tata Steel in IJmuiden hadden ze ook een vergunning, en kijk hoe het daar nu gaat."

Schiphol 'neemt zorgen uiterst serieus'

Een woordvoerder van Schiphol geeft aan de onrust 'uiterst serieus te nemen.' "Voor het opslaan van de grond neemt Schiphol dan ook diverse maatregelen, die vastliggen in het beheerplan dat onderdeel is van de vergunning. Door die maatregelen is de impact van de opslag op de omgeving verwaarloosbaar." Suggesties die de omwonenden dinsdag en tijdens een informatiebijeenkomst op 11 maart deden, worden volgens de woordvoerder allemaal in overweging genomen.

De zitting van dinsdag ging over het geven van een vergunning voor een vierde extra Tijdelijke Opslagplaats (TTOP 4) om met PFAS verontreinigde grond op te slaan, totdat Schiphol die grond kan schoonmaken. Op dit moment zijn er al drie van die zones, voor een vijfde zone loopt de vergunningsaanvraag nog.