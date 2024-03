Rechtbank: KLM misleidde consumenten met rooskleurige duurzaamheidsreclames

"Deze wereld is nog steeds ons enige thuis, een prachtige planeet die we willen ontdekken en moeten beschermen. Gelukkig is de manier waarop we reizen aan het veranderen", klinkt het in een van de reclames (uit 2021) van KLM. "Duurzamer reizen is ons grootste avontuur ooit."

Het beeld van KLM dat hard op weg is om duurzaam te worden, staat in groot contrast met het feit dat vliegen nog altijd een van de meest vervuilende manieren van reizen is, beargumenteerde Fossielvrij.

Tekst gaat verder onder een van de Fly Responsible-reclames van KLM.