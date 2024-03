Geen grap! 31-jarige Omar wil Nederland veroveren met chocoladedöner

Toen de oorlog in Syrië tien jaar geleden uitbrak, vluchtte de 31-jarige Omar Badawi naar Maleisië. Hij runde er verschillende restaurants en zijn vader werkte er jarenlang als chocolatier. Het idee ontstond toen ze samen iets unieks wilden bedenken. "Het is een familierecept van mijn vader. Hij weet alles over chocolade en samen wilden we iets bijzonders creëren. Zo was de 'Badawi chocoladedöner' geboren."

Geen broodje kebab

De normale döner is een broodje dürüm of met kebab, maar Omar pakt het anders aan. "Mijn vader heeft een methode ontwikkeld om de chocolade aan een staaf vast te laten plakken. Bij de normale döner draait het stuk lamsvlees rond bij een grill tegen de muur, maar bij deze variant niet."

"De chocolade zal in schilfers van de staaf worden geschraapt, net zoals bij de originele variant. In plaats van met een broodje of dürüm, zal de chocodöner geserveerd worden met wafels of crêpes. Het kan vervolgens afgewerkt worden met zoete en zoute toppings."

