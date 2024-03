Amstelveense maandenlang zwaar mishandeld door geliefde voor ogen van kinderen

Het helpt niet. "Ik hoorde dat mijn moeder mijn vader smeekte om te stoppen. Ze zei: 'je maakt me nu écht dood.'" Het meisje belt via een app die haar moeder op haar telefoon heeft geïnstalleerd 112. Dat indringende belletje laat de rechtbank tijdens de zitting horen. “Mijn vader valt mijn moeder aan. Kom nu! Er is overal bloed." Daarna klinkt gegil. Het blijkt dat H. op dat moment het huis weer binnenkomt. Haar moeder is dan al naar de buren gevlucht.

Daarna gaat hij ervandoor en wordt na een wilde achtervolging op de A7 klemgereden en gearresteerd in Purmerend. De politie stelt vast dat H. die avond te veel alcohol heeft gedronken en vloeibare speed heeft gebruikt. In zijn auto en de woning in Amstelveen wordt een groot geldbedrag en duur horloge gevonden. Het OM denkt dan ook dat H. zich ook nog schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

Obsessie

De ruzie die vooraf ging aan de steekpartij ging over vermeend overspel. Dat was voor H. telkens de reden om zijn vriendin te mishandelen. "Hij dacht dat ik was vreemdgegaan en dat werd een obsessie. Sinds drie jaar werd hij stalkerig, bezitterig en achterdochtig. Hij heeft zelfs een tracker onder mijn auto geplaatst", verklaarde het slachtoffer tegenover de politie.

Omdat H. ook een lieve kant heeft, bleef ze toch bij hem. "Ze maakte alles ook kleiner om overeind te blijven voor haar kinderen", zegt advocaat Richard Korver vandaag namens de verdachte tegen de rechtbank. De Amstelveense was zelf niet bij de zitting aanwezig.

Mishandeling prostituee

H's arrestatie in het najaar van 2023 maakt een eind aan de lange periode van zwaar huiselijk geweld. Die begint op de dag dat hij vrijkomt na een gevangenisstraf die hij kreeg opgelegd voor de mishandeling van een prostituee. "Ik was blij dat hij vrijkwam en dacht dat we een nieuwe start zouden maken, maar kon mijn zin niet eens afmaken", schreef het slachtoffer in een notitie op haar telefoon over de snelheid waarmee het misging.

Tijdens een ruzie in de auto die dag loopt ze een grote snee van wang tot oor op. "Het bloed spoot eruit en ik moest mijn gezicht bij elkaar houden", zei ze daarover. De snee zou zijn veroorzaakt door een gebroken glazen flesje of mes. Volgens H. ging het om een ongeluk, maar de officier vindt dat totaal ongeloofwaardig.