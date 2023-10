Man verdacht van poging tot doodslag steekpartij Amstelveen

De man die dit weekend na een steekpartij in Amstelveen en een wilde achtervolging op de A7 werd gearresteerd in Purmerend, zit nog vast. Hij is verdacht van poging tot doodslag en wordt waarschijnlijk morgen voorgeleid in de rechtbank.

In de nacht van zaterdag op zondag werd, rond de klok van twee uur, in een woning aan de Punter in Amstelveen een persoon aangetroffen met verwondingen die wezen naar een steekpartij. De verdachte ging er vandoor en kon pas op de A7 bij Purmerend klemgereden worden door de politie. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte gewond.

Inmiddels kan een woordvoerder van de politie bevestigen dat de steekpartij in Amstelveen zich in de 'huiselijke sfeer' afspeelde. Om die reden, en om de identiteit van het slachtoffer zoveel mogelijk te beschermen, doet de politie geen uitspraken over wat er precies gebeurd is en hoe het nu met het slachtoffer gaat.

De verdachte zelf wordt nog steeds vastgehouden, en wordt verdacht van poging tot doodslag. Wanneer hij precies zal worden voorgeleid aan de rechtbank is onduidelijk, maar dat zal waarschijnlijk in de loop van dinsdag gebeuren.