Halve finale Champions League moeilijk verhaal voor Ajax Vrouwen

De ploeg van trainster Suzanne Bakker kon in het eerste half uur nog goed meekomen, maar hield dat niet vol. De return volgende week woensdag op Stamford Bridge lijkt daardoor een formaliteit.

Ajax verkocht een recordaantal kaarten voor het eerste duel ooit van een Nederlandse club in de kwartfinales van de Champions League. De bijna 36.000 fans vulden niet alleen de eerste, maar ook delen van de tweede ring van de ArenA. Bij de gewonnen thuiswedstrijden tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma hielpen steeds tussen de 15.000 en 20.000 mensen het in de groepsfase debuterende Ajax aan verrassende overwinningen.

Zonder Spitse en Weerden

De nummer 2 van Nederland moest het tegen Chelsea, vorig jaar halvefinalist, doen zonder de geschorste aanvoerster Sherida Spitse en linksback Ashleigh Weerden. Ook met de tieners Daliyah de Klonia en Isa Kardinaal creëerde het jeugdige Ajax kansen. Romée Leuchter raakte na een snelle aanval in de zevende minuut de paal. Tiny Hoekstra kwam even later vanuit kansrijke positie niet verder dan een slap schot.

Chelsea speelde de bal veel makkelijker rond, maar kwam niet tot grote uitgespeelde kansen. Het had een klutsmoment nodig om op voorsprong te komen. Engels international Lauren James kreeg de bal via een Ajax-verdedigster en omspeelde keepster Regina van Eijk. Enkele verdedigsters leken toen al gestopt, omdat er een fluitje te horen was. Dat kwam niet van scheidsrechter Maria Caputi, die het doelpunt aanvankelijk wel afkeurde om buitenspel. Na het bekijken van de beelden bleek hier echter geen sprake van.