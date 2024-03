Vertrapte grond of niet: lenteweer trekt mensen naar Bloesempark

De man die er met zijn collega's zit, heeft het nieuws wel meegekregen. Toch weerhoudt het hem er niet van om een rondje door het park te lopen. "Ik had eigenlijk verwacht dat hier een soort van douane bij de ingang zou staan om mensen tegen te houden. Als het héél slecht zou zijn zouden we hier niet worden toegelaten."

Zo denken meer mensen erover. De picknickkleedjes zijn uitgerold en je moet uitkijken dat je niet dwars door een fotoshoot heenloopt. Sommige bezoekers ergeren zich aan die drukte. "In het weekend kom ik er niet", vertelt een man.

Alternatief

Maar is dit nou echt de enige plek in de regio waar je mooie kersenbloesem kan zien? NH ging op onderzoek uit en ontdekte een parkje met bloesembomen waar je nog wel foto's kunt maken waar geen andere mensen opstaan: de Ruisvoornlaan in Aalsmeer.

De negenjarige Casper heeft het geluk dat zijn ouders in die straat zijn gaan wonen. "Wij hoeven helemaal niet naar het Amsterdamse Bos, want wij hebben ons eigen bloesempark hier. Het staat elk jaar weer in bloei", vertelt hij.

Een wat ouder stel geniet van de rust. "Er spelen hier alleen wat kinderen. We zijn gisteren ook al geweest." Toch wordt ook deze plek steeds vaker bezocht door bloesemliefhebbers van buitenaf merken de omwonenden. "Om de tien minuten zie je wel iemand foto's maken", zegt Casper.