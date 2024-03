Dagjesmensen overbelasten Bloesempark, wormen en schimmels moeten uitkomst bieden

Bezoekers verbieden om op de grond te gaan zitten is volgens Koopman geen optie. "Mensen willen graag onder de bomen zitten en dat bloesemfeest vieren. Dan moet je van de paden af."

Groot probleem

Ondertussen moeten de wormen en schimmels ervoor gaan zorgen dat het park weer gezond wordt. "Bodemverdichting is in heel Nederland een groot probleem", weet wormen-expert Mark Thur. Hij heeft bakken met verschillende soorten wormen bij zich om uit te zetten in het park.

"Er zijn eigenlijk maar heel weinig manieren om bodemverdichting op te lossen. De natuur aan het werk zetten is een van die oplossingen." En dat is precies wat in het Bloesempark gaat gebeuren.

Wakker worden

"Wormen graven gangen en daarmee hopen we dat we meer beluchting in de bodem krijgen", legt Koopman uit. "We zetten bijvoorbeeld pendelaars uit die vooral verticale gangen graven." Schimmels moeten de wormen gaan helpen door de bodemstructuur te verbeteren.

De eerste wormen die op het verse aardedek worden gegooid, lijken last te hebben van drempelvrees. "Nee hoor, ze moeten gewoon even wakker worden van het licht", legt Thur uit. En ja hoor, na een paar minuten schieten de beestjes een voor een de grond in.

De expert kijkt er trots naar. "De wormen doen het fantastisch. We moeten wel even goed opletten dat er geen vogels komen. Soms sta je die als een soort vogelverschrikker te verjagen."